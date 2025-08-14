Ричмонд
ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

МО РФ: ПВО за три часа сбила 8 БПЛА ВСУ над Белгородской и Курской областями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.

«В период с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

