Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Сеньково, Глушковка, Новосергеевка, Купянск в Харьковской области, Кировск и Колодези в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили до 225 военнослужащих, боевая бронированная машина и восемь автомобилей. Уничтожены восемь станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.