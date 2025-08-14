Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Сеньково, Глушковка, Новосергеевка, Купянск в Харьковской области, Кировск и Колодези в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили до 225 военнослужащих, боевая бронированная машина и восемь автомобилей. Уничтожены восемь станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.