ВСУ потеряли свыше 265 боевиков в зоне действий группировки «Юг» за сутки

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили более 265 военнослужащих ВСУ и 3 орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

Отмечается, что противник потерял свыше 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, и две станции радиоэлектронной борьбы.

Также по данным военного ведомства, нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миньковка, Федоровка, Васюковка, Червоное, Никифоровка, Бересток, Звановка, Новодмитровка и Степановка Донецкой Народной Республики.