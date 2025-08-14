ВСУ за сутки потеряли до 230 боевиков в зоне действий «Востока»

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Зеленый Гай, Культурное Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что ВСУ потеряли в зоне действия группировки «Восток» четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубицу М198 производства США.