ВСУ за сутки потеряли до 230 боевиков в зоне действий «Востока»

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 230 военных в зоне действий российской группировки войск «Восток», сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Зеленый Гай, Культурное Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что ВСУ потеряли в зоне действия группировки «Восток» четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубицу М198 производства США.