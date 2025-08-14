«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Червоная Криница, Степовое Запорожской области, Токаревка, Антоновка и Камышаны Херсонской области. Уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, 10 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка “Богдана”, 155 мм гаубица М777 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция RADA производства Израиля», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВСУ потеряли свыше 85 боевиков в зоне действий «Днепра» за сутки
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки более 85 военных ВСУ, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 155 мм гаубицу М777 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию RADA производства Израиля, сообщило в четверг Минобороны РФ.