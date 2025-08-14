Российский военный рассказал об освобождении Щербиновки

ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Российские диверсанты до штурма Щербиновки пробралась в центр поселка и передавали командованию данные о противнике, рассказал РИА Новости командир отделения «Южной» группировки войск с позывным «Турист».
В четверг министерство обороны РФ сообщило об освобождении Щербиновки российскими войсками.
«Мы заскочили сразу в поселок, нас рассадили по позициям. Я заскочил через поля. У меня получилось с нашей группой заскочить в середину Щербиновки. Мы засели сразу в середине. И противник через пару дней узнал об этом», — сказал «Турист».
После того, как противник узнал о расположившейся в поселке группе российских военных, он стал предпринимать попытки их обнаружения и уничтожения.
«И начались накаты, штурм. Они пытались штурмовать нас. Пехота была только. Но они шли группами, всегда 2−3 группы по 3 человека. С разных сторон они пытались зажать нас полукругом. Мы докладывали сразу командирам, они птицами (дронами — ред.), камикадзе отрабатывали по ним. Мы сами не отрабатывали поначалу, чтобы не спалить свои позиции», — добавил он.