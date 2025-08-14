Российский военный рассказал об освобождении Щербиновки

«И начались накаты, штурм. Они пытались штурмовать нас. Пехота была только. Но они шли группами, всегда 2−3 группы по 3 человека. С разных сторон они пытались зажать нас полукругом. Мы докладывали сразу командирам, они птицами (дронами — ред.), камикадзе отрабатывали по ним. Мы сами не отрабатывали поначалу, чтобы не спалить свои позиции», — добавил он.