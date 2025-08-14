Сигнал беспилотной опасности отменили в Краснодарском крае. Сообщения от РСЧС пришли жителям региона днем 14 августа.
Угрозы атаки БПЛА в Краснодарском крае нет.
Напомним, ВСУ атаковали беспилотниками Краснодарский край в ночь на 14 августа. В Славянском районе включили сирены для оповещения жителей. Позже в Славянске-на-Кубани нашли фрагменты БПЛА по шести адресам. В домах повредило окна, крыши, навесы, забор и автомобиль. Во время атаки никто не пострадал.
Всего над Краснодарским краем уничтожили четыре украинских беспилотника. 14 дронов сбили над акваторией Черного моря, еще один — над Азовским морем.
