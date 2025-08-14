Юрий Слюсарь уточнил информацию по ущербу и пострадавшим в Ростове-на-Дону

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил ситуацию на месте атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону. Комментарий поступил днем 14 августа.
— По оперативным данным, после атаки БПЛА в Ростове повреждены окна и балконы в десяти многоэтажных домах, а также легковые автомобили, — проинформировал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Ранены 13 человек, в том числе двое детей.
— Семерым пострадавшим оказана первая помощь, они уже дома. Шестеро находятся в больницах, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Известно, что из домов, находящихся в пределах локального режима ЧС, эвакуировали 212 человек. Организован пункт временного размещения. На месте работают саперы, потом оцепление снимут и начнет работу муниципальная комиссия, которая оценит нанесенный ущерб. Всем пострадавшим власти окажут помощь.