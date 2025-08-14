Ричмонд
DeftechTimes: Россия начала использовать лазеры для уничтожения украинских БПЛА дальнего радиуса действия

Российские мобильные подразделения противовоздушной обороны начали использовать лазерные системы для перехвата украинских ударных беспилотников дальнего радиуса действия. Ранее данные об этом ограничивались видеозаписями учений по уничтожению ложных целей, но теперь подтверждается их оперативное применение против украинских БПЛА, пишет американский портал DeftechTimes.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что на недавно опубликованном видео видно, как украинский ударный беспилотник FP-1, впервые публично представленный в мае этого года, уничтожается российским лазером. FP-1 был разработан для нанесения глубоких ударов по территории России, уточняется в статье.

Издание подчеркивает, что Россия впервые «нанесла удар из будущего»: уничтожение FP-1 показывает, что высокоэнергетические лазерные системы могут эффективно работать в зонах активных конфликтов.

Ранее Россия продемонстрировала систему LASS (лазерная система защиты от низколетящих целей), предположительно, линейки «Посох». Эти системы считаются средствами противовоздушной обороны малой дальности, сравнимыми с зенитной артиллерией. Однако они эффективнее, чем крупнокалиберные пулеметы, которые часто устанавливаются на мобильных платформах, поясняет издание.

Система может поражать низколетящие беспилотники до того, как они достигнут критически важных зон, обеспечивая быстрое реагирование на угрозы с воздуха.

Сообщается, что LASS обеспечивает мощность 10−20 кВт, а для выведения из строя воздушной цели требуется около 10 секунд непрерывного воздействия. Эффективная дальность поражения, по оценкам, составляет, 1,5 километра, а оптических помех — до 3 километров.

Согласно DeftechTimes, принцип работы лазерных систем заключается в том, что LASS концентрирует энергию в мощный луч, направленный на цель. Когда дрон остается в луче в течение нескольких секунд, лазер повреждает его чувствительные компоненты, такие как камеры, датчики или электроника, что может привести к падению дрона.

Этот метод позволяет точно нейтрализовать БПЛА без использования разрывных снарядов.

Российские военные, по данным издания, устанавливают системы LASS на мобильные транспортные средства, чтобы быстро поражать беспилотники противника. По словам аналитиков, особенно уязвимы для лазерных атак дроны, летающие на малых высотах, поскольку они дольше остаются в зоне действия системы.

Хотя сейчас LASS и аналогичные системы применяются для обороны ближнего радиуса действия, их точность, скорость и эффективность делают их важным дополнением к системам противовоздушной обороны, подчеркивает DeftechTimes.

