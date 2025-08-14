DeftechTimes: Россия начала использовать лазеры для уничтожения украинских БПЛА дальнего радиуса действия

В статье говорится, что на недавно опубликованном видео видно, как украинский ударный беспилотник FP-1, впервые публично представленный в мае этого года, уничтожается российским лазером. FP-1 был разработан для нанесения глубоких ударов по территории России, уточняется в статье.
Ранее Россия продемонстрировала систему LASS (лазерная система защиты от низколетящих целей), предположительно, линейки «Посох». Эти системы считаются средствами противовоздушной обороны малой дальности, сравнимыми с зенитной артиллерией. Однако они эффективнее, чем крупнокалиберные пулеметы, которые часто устанавливаются на мобильных платформах, поясняет издание.
Сообщается, что LASS обеспечивает мощность 10−20 кВт, а для выведения из строя воздушной цели требуется около 10 секунд непрерывного воздействия. Эффективная дальность поражения, по оценкам, составляет, 1,5 километра, а оптических помех — до 3 километров.
Согласно DeftechTimes, принцип работы лазерных систем заключается в том, что LASS концентрирует энергию в мощный луч, направленный на цель. Когда дрон остается в луче в течение нескольких секунд, лазер повреждает его чувствительные компоненты, такие как камеры, датчики или электроника, что может привести к падению дрона.
Российские военные, по данным издания, устанавливают системы LASS на мобильные транспортные средства, чтобы быстро поражать беспилотники противника. По словам аналитиков, особенно уязвимы для лазерных атак дроны, летающие на малых высотах, поскольку они дольше остаются в зоне действия системы.
Хотя сейчас LASS и аналогичные системы применяются для обороны ближнего радиуса действия, их точность, скорость и эффективность делают их важным дополнением к системам противовоздушной обороны, подчеркивает DeftechTimes.