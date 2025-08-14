После атаки БПЛА в центре Ростова эвакуировали 212 человек

В центре Ростова-на-Дону после атаки БПЛА были эвакуированы 212 человек. Об этом днем 14 августа в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Донской глава также уточнил, что во время происшествия пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Семерых пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой. Шесть человек сейчас находятся в больницах. Напомним, ранее сообщалось, что двое пострадавших поступили в больницу в тяжелом состоянии.
По информации властей после воздушной атаки повреждения получили несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской. Пострадали окна и балконы в десяти зданиях, легковые машины. На месте, где сейчас действует локальный режим ЧС, работают саперы. После этого начнется оценка ущерба.