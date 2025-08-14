ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР
«Север» продвинулся в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар семи бригадам и двум штурмовым полкам противника в районах девяти населенных пунктов, в Харьковской области — двум бригадам в районе трех населенных пунктов.
ВСУ потеряли порядка 155 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, девять автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад боеприпасов.
«Запад» занял новые позиции
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Сеньково, Глушковка, Новосергеевка, Купянск Харьковской области, Кировск и Колодези ДНР.
Потери противника в живой силе достигли 225 человек. Также ВС РФ уничтожили: боевую бронированную машину, восемь автомобилей, восемь станций РЭБ и три склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» наступают в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял свыше 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.
Группировка «Центр» продавила оборону противника
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали восемь бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Потери украинской стороны за сутки: свыше 355 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь пикапов, пять орудий полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
«Восток» продвинулся вперед в ДНР
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Полтавка, Зеленый Гай, Культурное Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград ДНР.
«ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по семи бригадам противника в районах населенных пунктов Каменское, Червоная Криница, Степовое Запорожской области, Токаревка, Антоновка и Камышаны Херсонской области.
ВСУ за сутки потеряли свыше 85 военнослужащих, 10 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 155-мм гаубицу М777, семь станций РЭБ и радиолокационную станцию RADA.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали места хранения БПЛА, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- четыре управляемые авиационные бомбы;
- 268 БПЛА самолетного типа.