Главное из брифинга Минобороны 14 августа 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 14 августа на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

В Донецкой Народной Республике подразделения «Южной» группировки вытеснили противника из поселка Щербиновка, бойцы группировки «Восток» взяли под контроль село Искра.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» продвинулся в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар семи бригадам и двум штурмовым полкам противника в районах девяти населенных пунктов, в Харьковской области — двум бригадам в районе трех населенных пунктов.

ВСУ потеряли порядка 155 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, девять автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад боеприпасов.

«Запад» занял новые позиции

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Сеньково, Глушковка, Новосергеевка, Купянск Харьковской области, Кировск и Колодези ДНР.

Потери противника в живой силе достигли 225 человек. Также ВС РФ уничтожили: боевую бронированную машину, восемь автомобилей, восемь станций РЭБ и три склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» наступают в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР.

Противник потерял свыше 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

Группировка «Центр» продавила оборону противника

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали восемь бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Потери украинской стороны за сутки: свыше 355 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь пикапов, пять орудий полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

«Восток» продвинулся вперед в ДНР

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Полтавка, Зеленый Гай, Культурное Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград ДНР.

«ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по семи бригадам противника в районах населенных пунктов Каменское, Червоная Криница, Степовое Запорожской области, Токаревка, Антоновка и Камышаны Херсонской области.

ВСУ за сутки потеряли свыше 85 военнослужащих, 10 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 155-мм гаубицу М777, семь станций РЭБ и радиолокационную станцию RADA.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали места хранения БПЛА, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • четыре управляемые авиационные бомбы;
  • 268 БПЛА самолетного типа.

