В Ростове-на-Дону психологов привлекли к работе с людьми после атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону психологов привлекли к работе с людьми, которых эвакуировали в пункт временного размещения после атаки БПЛА в центре города. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава донской столицы Александр Скрябин.
— По моему поручению в пункт временного размещения направлены для оказания психологической помощи психологи, — сообщил Александр Скрябин.
Также глава города направил в больницу к пострадавшим своего заместителя по социальным вопросам Викторию Чернышову.
Напомним, после атаки БПЛА 14 августа пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Семерых пострадавших после оказания помощи отпустили домой. Шесть человек сейчас находятся в больницах.
Добавим, ущерб зафиксировали в районе улиц Тельмана и Лермонтовской. Пострадали окна и балконы в десяти зданиях, легковые машины. На месте работают саперы, действует локальный режим ЧС. Позже начнется оценка ущерба. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, ситуацию контролирует прокуратура.