Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону психологов привлекли к работе с людьми после атаки БПЛА

Психологов направили в пункт временного размещения в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону психологов привлекли к работе с людьми, которых эвакуировали в пункт временного размещения после атаки БПЛА в центре города. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава донской столицы Александр Скрябин.

— По моему поручению в пункт временного размещения направлены для оказания психологической помощи психологи, — сообщил Александр Скрябин.

Также глава города направил в больницу к пострадавшим своего заместителя по социальным вопросам Викторию Чернышову.

Напомним, после атаки БПЛА 14 августа пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Семерых пострадавших после оказания помощи отпустили домой. Шесть человек сейчас находятся в больницах.

Добавим, ущерб зафиксировали в районе улиц Тельмана и Лермонтовской. Пострадали окна и балконы в десяти зданиях, легковые машины. На месте работают саперы, действует локальный режим ЧС. Позже начнется оценка ущерба. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, ситуацию контролирует прокуратура.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше