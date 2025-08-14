Опубликованы кадры освобождения Искры в ДНР

«Военнослужащие 36-й мотострелковой бригады группировки войск “Восток” активными действиями освободили населенный пункт Искра в Донецкой Народной Республике», — рассказали в Минобороны. Ведомство предоставило URA.RU соответствующее видео.
В ходе операции подразделения столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны украинских военных, однако благодаря скоординированным действиям штурмовых отрядов оборона ВСУ была сломлена. По данным министерства, после освобождения Искры части группировки «Восток» продолжают наступательные действия на других направлениях. Подразделения развивают успех и ведут бои за освобождение населенных пунктов в ДНР, а также в Днепропетровской и Запорожской областях.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что в результате активных наступательных действий российские военные установили контроль над населенными пунктами Щербиновка и Искра, расположенными на территории ДНР. Подразделения Южной группировки войск освободили Щербиновку, тогда как военные Восточной группировки обеспечили освобождение Искры, передает RT.