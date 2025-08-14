Опубликованы кадры освобождения Искры в ДНР

В ходе операции подразделения столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны украинских военных, однако благодаря скоординированным действиям штурмовых отрядов оборона ВСУ была сломлена. По данным министерства, после освобождения Искры части группировки «Восток» продолжают наступательные действия на других направлениях. Подразделения развивают успех и ведут бои за освобождение населенных пунктов в ДНР, а также в Днепропетровской и Запорожской областях.