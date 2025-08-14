ТАСС: в Днепропетровской области ударами ФАБ уничтожили два взвода ВСУ

«В Ивановке ФАБами уничтожили два взвода 37-й бригады противника», — сказали там.
Кроме того, под удары попал и расчет БПЛА.
Всего, по данным силовиков, в результате атак уничтожены 25 человек личного состава, еще 10 тяжело ранены.
Узнать больше по теме
