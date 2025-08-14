Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: в Днепропетровской области ударами ФАБ уничтожили два взвода ВСУ

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Два взвода 37-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожены в селе Ивановка Днепропетровской области ударами ФАБ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Источник: AP 2024

«В Ивановке ФАБами уничтожили два взвода 37-й бригады противника», — сказали там.

Кроме того, под удары попал и расчет БПЛА.

Всего, по данным силовиков, в результате атак уничтожены 25 человек личного состава, еще 10 тяжело ранены.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше