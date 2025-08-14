Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт оценил, сможет ли Украина восстановить ракетную программу «Сапсан»

В текущих условиях возрождение украинского ракетного проекта «Сапсан» потребует значительного времени, и в среднесрочной перспективе его реализация точно невозможна. Об этом военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал в интервью «Ленте.ру».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Военный эксперт отметил, что возобновление производства во многом зависит от наличия опытных специалистов. Он пояснил, что во время ударов по предприятиям «Южмаша» утрачены не только производственные мощности, но и ценные кадры.

«Найти новую технологическую оснастку, техническое обеспечение, а также кадры будет очень сложно, практически невозможно», — сообщил Леонков в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт подчеркнул, что Германия, ранее участвовавшая в проекте до начала СВО, теперь оказалась в сложной ситуации. Она может стать соучастницей боевых действий. По его мнению, Берлин вряд ли будет активно поддерживать Киев, опасаясь ответных мер, включая возможные удары высокоточным оружием.

Ранее Минобороны России заявило об успешном проведении операции по ликвидации конструкторских бюро и предприятий по производству ракет «Сапсан» на Украине. Отмечалось, что Киев намеревался использовать «Сапсаны» для ударов вглубь территории России. Операция ВС РФ лишила власти Украины и ее союзников возможности реализовать план.