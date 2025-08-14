Эксперт оценил, сможет ли Украина восстановить ракетную программу «Сапсан»

Военный эксперт отметил, что возобновление производства во многом зависит от наличия опытных специалистов. Он пояснил, что во время ударов по предприятиям «Южмаша» утрачены не только производственные мощности, но и ценные кадры.
«Найти новую технологическую оснастку, техническое обеспечение, а также кадры будет очень сложно, практически невозможно», — сообщил Леонков в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт подчеркнул, что Германия, ранее участвовавшая в проекте до начала СВО, теперь оказалась в сложной ситуации. Она может стать соучастницей боевых действий. По его мнению, Берлин вряд ли будет активно поддерживать Киев, опасаясь ответных мер, включая возможные удары высокоточным оружием.
Ранее Минобороны России заявило об успешном проведении операции по ликвидации конструкторских бюро и предприятий по производству ракет «Сапсан» на Украине. Отмечалось, что Киев намеревался использовать «Сапсаны» для ударов вглубь территории России. Операция ВС РФ лишила власти Украины и ее союзников возможности реализовать план.