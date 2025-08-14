Ричмонд
Россия и Украина провели обмен пленными

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 84 на 84.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия вернула 84 военнослужащих с подконтрольной Киеву территории, отдав взамен столько же украинских пленных, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — написали там.

По прибытии в Россию они пройдут реабилитацию и лечение в военных медучреждениях. Гуманитарные посреднические усилия при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Москва и Киев договорились о взаимодействии по гуманитарным вопросам во время переговоров в Стамбуле. По их итогам стороны уже провели несколько обменов пленными и ранеными. Россия также передала Украине тысячи тел погибших военнослужащих. Всего было три встречи, последняя прошла 23 июля. Стороны условились продолжить обмениваться военнопленными. Также прозвучали предложения о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.