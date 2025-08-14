Ричмонд
Украинский беспилотник ударил по вышке сотовой связи в ДНР

ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Украинский беспилотник нанёс удар по вышке сотовой связи в посёлке шахты имени Изотова в Горловке, оставив поселок без связи, сообщил мэр этого города в ДНР Иван Приходько.

Источник: © РИА Новости

«Дрон вооруженных формирований Украины нанёс удар по вышке сотовой связи в посёлке шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки). Посёлок без связи», — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Он отметил, что утром украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на кровлю одного из учреждений в этом поселке, обошлось без пострадавших.

Позже Приходько добавил, что украинский дрон нанёс удар по вышке сотовой связи в жилом массиве «Солнечный» в Калининском районе Горловки.

По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в четверг ВСУ несколько раз атаковали Никитовский район Горловки с применением беспилотников-камикадзе и сбросили снаряд с БПЛА, а также утром обстреляли указанный район из «натовской» артиллерии, выпустив два снаряда.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

