Два украинских беспилотника сбили над Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские БПЛА самолетного типа 14 августа с 11:00 до 14:00. Еще восемь дронов уничтожены над территорией Белгородской области.
Напомним, в ночь на 14 августа над Краснодарским краем сбили четыре украинских беспилотника. 14 дронов перехватили над акваторией Черного моря, еще один — над Азовским морем.
Днем 14 августа в регионе вновь объявили беспилотную опасность. Жителей попросили сохранять спокойствие, избегать открытых участков улиц и укрыться в помещениях без окон.
