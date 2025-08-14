Ричмонд
Два украинских беспилотника сбили над Краснодарским краем

Два БПЛА уничтожены над Краснодарским краем днем 14 августа.

Источник: Комсомольская правда

Два украинских беспилотника сбили над Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские БПЛА самолетного типа 14 августа с 11:00 до 14:00. Еще восемь дронов уничтожены над территорией Белгородской области.

Напомним, в ночь на 14 августа над Краснодарским краем сбили четыре украинских беспилотника. 14 дронов перехватили над акваторией Черного моря, еще один — над Азовским морем.

Днем 14 августа в регионе вновь объявили беспилотную опасность. Жителей попросили сохранять спокойствие, избегать открытых участков улиц и укрыться в помещениях без окон.

