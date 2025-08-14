В ходе обмена военнопленными в Крым возвращаются 59 бойцов

«У нас хорошие новости: в результате сегодняшнего обмена 84 на 84 (человека) домой возвращаются 59 человек. Это граждане Российской Федерации, жители Республики Крым, которые были приговорены украинским режимом к длительным срокам заключения», — сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, благодаря большой системной работе, личному поручению президента страны Владимира Путина, решениям директора ФСБ России Александра Бортникова и работе Министерства обороны РФ освобожденные крымчане возвращаются на Родину.
«Уверен, для них и их семей, для нас всех это большое событие», — добавил он.
В четверг Минобороны сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен переданы 84 военнопленных ВСУ. На данный момент российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Помощник президента РФ Владимир Мединский 23 июля по итогам третьего раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле сообщил, что стороны договорились о проведении в ближайшее время обмена военнопленными в количестве не менее чем по 1200 человек с каждой стороны.
Предыдущие этапы обмена пленными между Россией и Украиной состоялись 9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 июня и 4 июля.