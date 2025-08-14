Российские военные уничтожили большой склад ВСУ в Сумской области

«Сумы, прилет по позициям ВСУ. Прилетело в поселок Хотень Сумского района. Прилетело так, что в Сумах диваны шевелились и рюмки с чаем на столе падали. Прилет в полевой склад, но каких-то невероятных размеров. Видимо к “контрнаступу” готовились», — сообщил собеседник агентства.