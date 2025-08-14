Ричмонд
В Ростове пострадавшим от атаки БПЛА оказали помощь волонтеры

«Молодогвардейцы» доставили воду и средства личной гигиены пострадавшим от атаки БПЛА в Ростове-на-Дону.

Источник: «Молодая Гвардия Единой России»

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» организовали доставку гуманитарной помощи жителям, пострадавшим в результате атаки беспилотника на многоэтажный дом в центре Ростова-на-Дону.

Волонтеры доставили в пункт временного размещения, развернутый на базе Лицея № 50 при ДГТУ, 300 литров питьевой воды, а также необходимые средства личной гигиены.

— Мы моментально отреагировали на произошедшее и организовали помощь. Для нас невозможно оставаться в стороне, когда земляки попали в беду, — заявил заместитель руководителя регионального отделения организации Сергей Сазонов.

