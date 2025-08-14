В Ростове пострадавшим от атаки БПЛА оказали помощь волонтеры

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» организовали доставку гуманитарной помощи жителям, пострадавшим в результате атаки беспилотника на многоэтажный дом в центре Ростова-на-Дону.
Волонтеры доставили в пункт временного размещения, развернутый на базе Лицея № 50 при ДГТУ, 300 литров питьевой воды, а также необходимые средства личной гигиены.
— Мы моментально отреагировали на произошедшее и организовали помощь. Для нас невозможно оставаться в стороне, когда земляки попали в беду, — заявил заместитель руководителя регионального отделения организации Сергей Сазонов.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше