Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове 15 августа начнут поквартирный обход домов для оценки ущерба от БПЛА

Ростовская область, 14 августа 2025. DON24.RU. В Ростове 15 августа начнут поквартирный обход жилых домов для оценки ущерба имуществу, пострадавшему в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Источник: Don24.ru

ЧП произошло на улицах Тельмана и Лермонтовской. По последним данным, повреждения получили окна и балконы в десяти многоэтажных домах, а также припаркованные легковые автомобили.

Горожане, чье имущество пострадало от инцидента, получат единовременную материальную помощь и финансовую поддержку в связи с утратой имущества первой необходимости, а также единовременное пособие при причинении вреда здоровью.

«Дополнительно сообщаю, сейчас работает оперативный штаб — идет организация работы служб администрации города для устранения последствий недавнего происшествия: на базе администрации Октябрьского района города начнет работу оперативный штаб по приему заявлений от получивших ущерб жителей МКД; работа комиссии по оценке материального ущерба; поадресные сходы граждан», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Для получения необходимой информации и консультаций пострадавшим доступна горячая линия: 240−32−23.

«Развернут пункт временного размещения для пострадавших: обеспечили питанием, питьевой водой и психологической поддержкой от квалифицированных специалистов», — добавил Александр Скрябин.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше