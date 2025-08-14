В Ростове 15 августа начнут поквартирный обход домов для оценки ущерба от БПЛА

ЧП произошло на улицах Тельмана и Лермонтовской. По последним данным, повреждения получили окна и балконы в десяти многоэтажных домах, а также припаркованные легковые автомобили.
Горожане, чье имущество пострадало от инцидента, получат единовременную материальную помощь и финансовую поддержку в связи с утратой имущества первой необходимости, а также единовременное пособие при причинении вреда здоровью.
«Дополнительно сообщаю, сейчас работает оперативный штаб — идет организация работы служб администрации города для устранения последствий недавнего происшествия: на базе администрации Октябрьского района города начнет работу оперативный штаб по приему заявлений от получивших ущерб жителей МКД; работа комиссии по оценке материального ущерба; поадресные сходы граждан», — написал мэр в своем телеграм-канале.
Для получения необходимой информации и консультаций пострадавшим доступна горячая линия: 240−32−23.
«Развернут пункт временного размещения для пострадавших: обеспечили питанием, питьевой водой и психологической поддержкой от квалифицированных специалистов», — добавил Александр Скрябин.