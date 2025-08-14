Жители Кубани снова остались без мобильного интернета из-за прилетов БПЛА

В Краснодаре наблюдаются масштабные перебои с мобильным интернетом, вызванные действующим режимом повышенной готовности из-за участившихся атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Начиная с вечера 13 августа 2025 года, горожане столкнулись с проблемами в работе мобильной связи и существенным ограничением скорости интернет-соединения. Большинство операторов снизили скорость передачи данных до стандарта 2G, что создает трудности при осуществлении онлайн-платежей, заказе такси, обмене сообщениями и использовании других интернет-сервисов.
Администрация Краснодарского края объясняет подобные меры стремлением снизить потенциальные риски, связанные с управлением дронами, поскольку высокоскоростной мобильный интернет может быть использован противником для координации действий.
Специалисты предупреждают, что ограничения на использование мобильного интернета могут сохраняться до тех пор, пока не будет устранена угроза атак с применением беспилотников.