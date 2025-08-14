Власти Украины расширили зону принудительной эвакуации в ДНР

В среду Филашкин заявлял о расширении зоны принудительной эвакуации в 14 населенных пунктах на севере ДНР в районе городов Доброполье и Белозерское.
«Начинаем обязательную принудительную эвакуацию семей с детьми из города Дружковка, а также из сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка и Роганское», — написал Филашкин в своем Telegram-канале.
По его словам, в этих населенных пунктах остаются 1879 детей.
Указанные Филашкиным населенные пункты расположены в северной части ДНР, вблизи Славянско-Краматорской агломерации.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.