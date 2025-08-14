Ричмонд
Власти Украины расширили зону принудительной эвакуации в ДНР

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена в Дружковке и четырех соседних селах в подконтрольной ВСУ северной части ДНР, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

Источник: AP 2024

В среду Филашкин заявлял о расширении зоны принудительной эвакуации в 14 населенных пунктах на севере ДНР в районе городов Доброполье и Белозерское.

«Начинаем обязательную принудительную эвакуацию семей с детьми из города Дружковка, а также из сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка и Роганское», — написал Филашкин в своем Telegram-канале.

По его словам, в этих населенных пунктах остаются 1879 детей.

Указанные Филашкиным населенные пункты расположены в северной части ДНР, вблизи Славянско-Краматорской агломерации.

Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.