Юрий Слюсарь осмотрел место атаки БПЛА в Ростове

В результате атаки БПЛА в Ростове пострадали 20 домов и припаркованные автомобили.

Источник: тг-канал Юрия Слюсаря

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь лично посетил место недавней атаки беспилотника в Ростове, где осмотрел повреждения и пообщался с пострадавшими жителями. В результате инцидента повреждения получили 20 зданий. В них были выбиты окна, разрушены балконы, пострадали припаркованные автомобили. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

— На месте уже работает комиссия, которая оперативно оценивает масштабы ущерба. На данный момент зарегистрировано 175 заявлений от жителей, — сообщил Юрий Слюсарь.

Во время обхода пострадавшего района врио губернатора пообщался с местными жителями, которых больше всего волнуют вопросы возвращения в свои квартиры и сроки возмещения ущерба.

— Мы делаем все возможное, чтобы оперативно помочь каждому пострадавшему. На месте уже развернут мобильный пункт полиции.

Также Юрий Борисович навестил в больнице пострадавшую 10-летнюю девочку Машу. И пообещал исполнить ее мечту — попасть на Кремлевскую елку.

