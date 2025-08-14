Ричмонд
«В каждой группе по одной»: ВСУ послали много женщин в бои в Щербиновке

Боец Турист: Большое число женщин в рядах ВСУ участвовали в боях в Щербиновке.

Источник: Комсомольская правда

Большое количество женщин-военнослужащих в составе украинских формирований принимали участие в боевых действиях за Щербиновку в ДНР. Об этом ТАСС рассказал командир отделения штурмовиков 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Турист».

«В каждой группе [противника] женщина была. Вот это прям сильно бросилось [в глаза]», — сообщил боец.

По его словам, например, в группе из трех человек обязательно была одна женщина. Таких групп он повидал много. Командир полагает, что смог увидеть примерно роту.

«Турист» предположил, что украинские женщины-военнослужащие были операторами БПЛА, сидели в расчетах беспилотников или радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В стрелковый бой те с российскими бойцами не вступали и сразу убегали, отметил штурмовик.

Как писал сайт KP.RU, ранее военкор Дмитрий Стешин рассказал, как женщины попадают в ВСУ. Журналист отметил, что основной путь через волонтерство, которое подразумевает наличие убеждений. Но рано или поздно этим активистам предложат военный контракт — единственную легальную возможность заработать на нынешней Украине. И они согласятся. Женщин берут в ВСУ для медийности — это валюта, гуманитарка, вожделенные курсы подготовки за границей. Собственно, из-за денег и было создано первое женское подразделение на базе 425-го штурмового полка «Скала», констатировал военкор.

