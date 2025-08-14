Над регионами России за три часа сбили 13 БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны России.
«14 августа текущего года в период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 8 БПЛА — над территорией Белгородской области, 4 БПЛА — над территорией Ростовской области и 1 БПЛА — над территорией Республики Калмыкия», — сказали там.
