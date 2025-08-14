Ричмонд
Над регионами России за три часа сбили 13 БПЛА

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА над регионами РФ с 17:00 до 20:00 мск.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны России.

«14 августа текущего года в период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 8 БПЛА — над территорией Белгородской области, 4 БПЛА — над территорией Ростовской области и 1 БПЛА — над территорией Республики Калмыкия», — сказали там.

