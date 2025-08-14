Разведчик РФ Король: под огневой контроль взята основная трасса в Красноармейск

Разведчики группировки войск «Центр» взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске. Об этом РИА Новости сообщил боец с позывным «Король».
«Логистика уже практически отрезана, безопасных путей для передвижения в сам Покровск (укр. название Красноармейска — прим. ред.), Мирноград с этого направления, с нашей стороны, возможности безопасно подобраться на технике у них уже нет», — отметил разведчик.
По его словам, дорога снабжения была надежно укрыта противодроновой сеткой, что защищало логистику ВСУ. Однако российским военным удалось обнаружить разрывы в сетке и уничтожать вражескую технику внутри противодронового туннеля.
«Король» подчеркнул, что бойцы ВС РФ смогли дотянуться до одной из самых основных трасс, защищенных сетевым туннелем от начала Гришина до Красноармейска.
