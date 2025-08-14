Ричмонд
Разведчик РФ Король: под огневой контроль взята основная трасса в Красноармейск

ВС РФ дотянулись до одной из самых основных трасс, защищенных непосредственно сетевым туннелем.

Источник: Комсомольская правда

Разведчики группировки войск «Центр» взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске. Об этом РИА Новости сообщил боец с позывным «Король».

«Логистика уже практически отрезана, безопасных путей для передвижения в сам Покровск (укр. название Красноармейска — прим. ред.), Мирноград с этого направления, с нашей стороны, возможности безопасно подобраться на технике у них уже нет», — отметил разведчик.

По его словам, дорога снабжения была надежно укрыта противодроновой сеткой, что защищало логистику ВСУ. Однако российским военным удалось обнаружить разрывы в сетке и уничтожать вражескую технику внутри противодронового туннеля.

«Король» подчеркнул, что бойцы ВС РФ смогли дотянуться до одной из самых основных трасс, защищенных сетевым туннелем от начала Гришина до Красноармейска.

Как писал сайт KP.RU, ранее командир отделения штурмовиков 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Турист» сообщил, что большое количество женщин-военнослужащих в составе украинских формирований принимали участие в боевых действиях за Щербиновку в ДНР. По его словам, возможно, они были операторами БПЛА, сидели в расчетах беспилотников или радиоэлектронной борьбы. В стрелковый бой украинские женщины-военнослужащие не вступали и сразу убегали, подчеркнул штурмовик.

