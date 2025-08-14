В Красноармейске (укр. название Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР) все еще остается большое количество мирных жителей, которые не уезжают из города и ожидают прихода российской армии. Об этом РИА Новостям рассказал разведчик группировки войск ВС РФ «Центр» с позывным «Король».
«В Покровске остается большое количество гражданских, которые не покидают территорию, не уезжают из города, что говорит о том, что люди ожидают нас, ждут, что мы придем. И мы сможем закрыть уже этот вопрос с безопасностью», — рассказал военнослужащий.
У разведчика также имеется видео, на котором запечатлены мирные жители из данного населенного пункта.
Как KP.RU писал ранее, военнослужащие группировки войск «Центр» взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске. По словам Короля, дорога была надежно укрыта противодроновой сеткой, что защищало логистику ВСУ. Однако это все равно не помогло Киеву.