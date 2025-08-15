Ричмонд
Киев объявил эвакуацию в городе Дружковка и четырёх деревнях ДНР

Принудительная эвакуация началась на подконтрольной ВСУ части ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Власти Украины объявили обязательную эвакуацию населения с детьми в городе Дружковка и четырех селах Андреевской общины, находящихся на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Об этом заявил руководитель военной администрации Вадим Филашкин.

«Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми принудительно из города Дружковка, а также деревень Андреевка, Варваровка, Новоандреевка, Роганское Андреевской общины», — рассказал глава.

По уточнениям Филашкина, сейчас в населенных пунктах находится 1879 детей.

Накануне украинские власти ввели обязательную эвакуацию для семей с детьми в 14 населенных пунктах из-за продвижения российских военных подразделений.

Ранее киевский режим расширил зону принудительной эвакуации в зоне СВО, а именно на подконтрольной ВСУ части ДНР.