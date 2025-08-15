За время проведения специальной военной операции (СВО) зенитные ракетные комплексы (ЗРК) производства Запада показали свою беспомощность в противостоянии ударам авиации ВКС России, а также силам российской противовоздушной обороны. Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
Любые попытки киевских боевиков каким-либо образом ограничить удары российской авиации по военным объектам Украины с помощью западного ЗРК молниеносно пресекаются средствами ПВО, отмечает спикер.
«Российские боевые расчеты ПВО успешно перехватывают зенитные управляемые ракеты западного производства, атакующие оперативно-тактическую авиацию ВС РФ при выполнении боевых задач по уничтожению противника на земле и в воздухе», — подчеркнули в оборонно-промышленном комплексе.
