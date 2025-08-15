ТАСС: Западные ЗРК показали на СВО свою беспомощность в противостоянии ВКС РФ

За время проведения специальной военной операции (СВО) зенитные ракетные комплексы (ЗРК) производства Запада показали свою беспомощность в противостоянии ударам авиации ВКС России, а также силам российской противовоздушной обороны. Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.