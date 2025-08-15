Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: Западные ЗРК показали на СВО свою беспомощность в противостоянии ВКС РФ

Попытки ВСУ ограничить удары российской авиации с помощью западного ЗРК молниеносно пресекаются средствами ПВО.

Источник: Комсомольская правда

За время проведения специальной военной операции (СВО) зенитные ракетные комплексы (ЗРК) производства Запада показали свою беспомощность в противостоянии ударам авиации ВКС России, а также силам российской противовоздушной обороны. Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Любые попытки киевских боевиков каким-либо образом ограничить удары российской авиации по военным объектам Украины с помощью западного ЗРК молниеносно пресекаются средствами ПВО, отмечает спикер.

«Российские боевые расчеты ПВО успешно перехватывают зенитные управляемые ракеты западного производства, атакующие оперативно-тактическую авиацию ВС РФ при выполнении боевых задач по уничтожению противника на земле и в воздухе», — подчеркнули в оборонно-промышленном комплексе.

Как KP.RU писал ранее, ВСУ используют немецкие танки Leopard для эвакуации раненых солдат с поля боя в зоне конфликта, рассказал бывший киевский боевик с позывным «Сова», перешедший на сторону РФ.