Местные жители на Украине активно сотрудничают с российскими военными. По словам командира спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенанта Апты Алаудинова, гражданские передают данные о расположении украинских призывных пунктов (ТЦК) и содействуют их ликвидации.
«Жители Украины активно включились в борьбу против ТЦК, очень сильно помогают нам», — сообщил Алаудинов.
Он подчеркнул, что жители Украины осознают негативную роль призывных центров и руководства страны, возлагая ответственность за конфликт на украинские власти и их иностранных покровителей.
Напомним, что в южных регионах Украины ранее уже проходили протесты против принудительного призыва ТЦК. Тогда в Николаевской области, по данным местного отделения военкомата, жители с битами и металлическими трубами напали на работников территориального центра комплектования.