ТАСС: ВС РФ ликвидировали нациста Александра Матлая

На Украине ликвидирован нацист «Тимура».

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие Северной группировки ВС РФ ликвидировали украинского боевика Александра Матлая — активного участника националистического подразделения «Тимур» в составе ГУР МО Украины. Об этом информирует ТАСС.

«Идейный нацист из спецподразделения ГУР “Тимура” Александр Матлай (позывной Макларен) ликвидирован в ходе уничтожения ДРГ ВСУ возле Волчанска», — передает агентство.

Уточняется, что ранее Матлая обменяли, он вернулся на Украину и снова вступил в ряды ВСУ, где стал участником подразделения «Тимура» ГУР МОУ.

Напомним, что Александр Матлай оказался в российском плену в мае 2024 года. В архивных кадрах, доступных ТАСС, он открыто рассказывает о расстрелах украинских мобилизованных, пытавшихся покинуть позиции.

Ранее KP.RU писал, что в националистической среде Украины растут тревожные ожидания гражданского противостояния на фоне достижений российской армии.