Военнослужащие Северной группировки ВС РФ ликвидировали украинского боевика Александра Матлая — активного участника националистического подразделения «Тимур» в составе ГУР МО Украины. Об этом информирует ТАСС.
«Идейный нацист из спецподразделения ГУР “Тимура” Александр Матлай (позывной Макларен) ликвидирован в ходе уничтожения ДРГ ВСУ возле Волчанска», — передает агентство.
Уточняется, что ранее Матлая обменяли, он вернулся на Украину и снова вступил в ряды ВСУ, где стал участником подразделения «Тимура» ГУР МОУ.
Напомним, что Александр Матлай оказался в российском плену в мае 2024 года. В архивных кадрах, доступных ТАСС, он открыто рассказывает о расстрелах украинских мобилизованных, пытавшихся покинуть позиции.
