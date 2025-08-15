Среди иностранных наемников, пребывающих в составе ВСУ, наиболее часто встречаются граждане Колумбии, Польши и Грузии. Об этом проинформировал командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
«Насколько мы видим, там есть и колумбийцы, [их] самое большое количество, мы видим там грузинский легион, поляков видим, иностранцы разноязычные — и английский [язык] есть, и немцы, но их уже не так много», — пояснил Алаудинов.
Ранее экс-военный из Колумбии Альфонсо Мансур заявил, что Киев использует тот факт, что погибших колумбийских наемников, воевавших за ВСУ, зачастую невозможно идентифицировать. Это позволяет украинским властям уклоняться от выплаты компенсаций семьям погибших.
Кроме этого, воюют на стороне ВСУ и представители латвийской республики. Как ранее сообщалось, захваченный в плен польский наемник подтвердил факт участия латвийских граждан в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований.