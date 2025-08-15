Командование украинской армии в Сумской области придумало новый циничный способ скрывать колоссальные потери — оно просто не выдает тела погибших родным для захоронения. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Как отметили собеседники агентства, родственники погибших не получают тела даже в том случае, если солдат ВСУ умер в госпитале.
«По показаниям пленных, такое распоряжение получено из вышестоящего штаба», — сказал собеседник агентства.
Ранее российские бойцы сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в Сумской области. Штурмовики 95-й бригады украинской армии потеряли боеспособность и боевой дух. Тем не менее, командование ВСУ ставит целью любой ценой вернуть утраченные позиции в этом регионе.