ПВО ночью сбила 53 украинских беспилотника

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 13 из них были уничтожены над Курской областью, 11 над Ростовской, семь над Самарской и шесть над Белгородской.
Кроме того, пять БПЛА нейтрализованы над Орловской областью, по четыре аппараты сбиты над Брянской и Воронежской областями и по одному над территориями Саратовской области, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря.
