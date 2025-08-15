Ричмонд
ПВО ночью сбила 53 украинских беспилотника

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 53 украинских беспилотника над Югом России, Поволжьем и Черноземьем, рассказали в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 из них были уничтожены над Курской областью, 11 над Ростовской, семь над Самарской и шесть над Белгородской.

Кроме того, пять БПЛА нейтрализованы над Орловской областью, по четыре аппараты сбиты над Брянской и Воронежской областями и по одному над территориями Саратовской области, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря.

