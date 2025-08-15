Продвижение российских войск все сильнее деморализует украинских военных в Запорожской области. Об этом со ссылкой на силовые структуры РФ сообщает ТАСС.
«Касаемо ВСУ, хотелось бы отметить, что продвижение российских войск все больше деморализует украинских боевиков», — отметил собеседник агентства.
По его словам, все это происходит на фоне серьезного роста потерь в ВСУ и убегающих с передовой, число которых также кратно увеличилось. Это сильно сказывается на боеспособности противника, что помогает российским войскам продвигаться.
Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ нарастает паника из-за колоссальных недостатков в обороне. Эти проблемы вскрылись из-за действий российских спецподразделений и бойцов 132-й мотострелковой бригады, которые создали хаос в тылу Украины.
Также стало известно, что подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) эвакуировали иностранных наёмников из Купянска, расположенного в Харьковской области. Это дало повод предполагать, что украинское командование намерено сдать город.