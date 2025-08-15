Самарская область атакована дронами: сбиты 13 БПЛА, введён «КОВЁР»

Сегодня ранним утром Самарская область подверглась масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожили 13 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
По его словам, ПВО и оперативные службы продолжают работать, угроза сохраняется. В регионе введён режим «КОВЁР», закрыто воздушное пространство. Для обеспечения безопасности граждан временно ограничена работа мобильного интернета.
Губернатор призвал жителей воздержаться от публикаций в социальных сетях, которые могут раскрыть позиции и действия сил, отражающих атаку. Под запрет попадают фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены: работа ПВО, беспилотники и их обломки, действия специальных и оперативных служб, средства защиты атакуемых объектов.