Владимир Путин наградил участника СВО из Башкирии медалью «Георгия Жукова»

Военнослужащий из Башкирии отмечен государственной наградой за мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач.

Участник СВО из села Аскарово Абзелиловского района Рауф Рахматуллин указом президента Российской Федерации награждён медалью «Георгия Жукова». Об этом сообщает telegram-канал «Башкирский батальон». Военнослужащий из Башкирии отмечен государственной наградой за мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач.

Также «Башкирский батальон» сообщает об участнике СВО из села Аркаулово Салаватского района Олеге Сапожникове. Он зарекомендовал себя на фронте как надёжный товарищ и уважаемый боец.

Военнослужащий под позывным «Сапог» служит в составе 31-го мотострелкового полка «Башкортостан». Рядом с Олегом служат его земляки из Салаватского района.

«Бойцы ценят крепкое боевое братство и взаимовыручку в подразделении. Они регулярно получают гуманитарную помощь из родной республики и выражают за это благодарность», — отмечается в паблике.

Добавим, ранее в зону СВО доставили партию гуманитарной помощи из Хайбуллинского района.