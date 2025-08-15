Владимир Путин наградил участника СВО из Башкирии медалью «Георгия Жукова»

Участник СВО из села Аскарово Абзелиловского района Рауф Рахматуллин указом президента Российской Федерации награждён медалью «Георгия Жукова». Об этом сообщает telegram-канал «Башкирский батальон». Военнослужащий из Башкирии отмечен государственной наградой за мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач.
Также «Башкирский батальон» сообщает об участнике СВО из села Аркаулово Салаватского района Олеге Сапожникове. Он зарекомендовал себя на фронте как надёжный товарищ и уважаемый боец.
Военнослужащий под позывным «Сапог» служит в составе 31-го мотострелкового полка «Башкортостан». Рядом с Олегом служат его земляки из Салаватского района.
«Бойцы ценят крепкое боевое братство и взаимовыручку в подразделении. Они регулярно получают гуманитарную помощь из родной республики и выражают за это благодарность», — отмечается в паблике.
Добавим, ранее в зону СВО доставили партию гуманитарной помощи из Хайбуллинского района.