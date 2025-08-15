Российские системы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппарата. Данные о перехватах предоставили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Больше всего воздушных целей сбили над Курской областью — 13 единиц. Затем Ростовская область с 11 уничтоженными БПЛА. Над Самарской областью перехватили семь дронов, над Белгородской — шесть, над Орловской — пять.
Еще по четыре беспилотника сбили над Брянской и Воронежской областями. По одному перехвату зафиксировали над Саратовской областью, Республикой Калмыкия и акваторией Азовского моря.
Тем временем Москва в очередной раз нарушила преступные планы Киева. ВС РФ высокоточными ударами ликвидировали объекты ВСУ по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан» в трех областях. Детонация после поражения объектов длилась целых четыре дня.
Позже ФСБ раскрыла детали уничтожения четырёх заводов по производству «Сапсанов». Ведомство опубликовало кадры ударов.