Жительница Красноармейска выбежала на встречу российскому дрону с иконой: вот что хотела показать женщина

Российские бойцы, освобождающие в настоящее время Красноармейск (Покровск — укр. название), рассказали о местной жительнице, которая выбежала навстречу российскому дрону с иконой в руках. Она хотела показать, что в здании рядом находятся мирные жители. Об этом РИА Новости сообщил разведчик группировки войск «Центр» ВС РФ с позывным «Король».
«Была замечена небольшая молельня христианская, православная. И в этот момент к нам выбежала бабушка. Бабушка с иконой, что дало нам понять, что в этом месте нам работать не нужно», — рассказал военнослужащий.
При этом, добавил разведчик, то, что в руках жительницы была именно икона, военные поняли не сразу, а только после того, как в очередной раз пересмотрели запись с камеры беспилотника.
Ранее разведчик сообщил, что в Красноармейске (укр. название Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР) все еще остается большое количество мирных жителей, которые не уезжают из города и ожидают прихода российской армии.