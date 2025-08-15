Ричмонд
Сигнал «Беспилотная опасность» отменили в Крымском районе

В Крымском районе объявили отбой беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Крымском районе Краснодарского края отменен режим «Беспилотная опасность». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь.

Беспилотную опасность в Крымском районе объявили около в 00:50 15 августа. Режим повышенной готовности из-за возможной атаки беспилотников действовал почти всю ночь. Отбой сигнала «Беспилотная опасность по Крымскому району» был дан в 6:48.

В муниципалитете звучали сирены, а жителям напомнили о правилах безопасности при воздушной тревоге, а также о запрете на публикацию в соцсетях кадров с БПЛА и работой ПВО.

«Противник может использовать эту информацию для корректировки», — написал Сергей Лесь.

