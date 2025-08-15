Ричмонд
Гусев: Три БПЛА уничтожили над двумя районами Воронежской области ночью

Пострадавших нет.

Силы ПВО отразили атаку трех беспилотников в ночь на 15 августа, сообщил губернатор Александр Гусев.

Беспилотники были ликвидированы над двумя районами, уточнил глава региона. Пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА отменена в 6:53 15 августа.

По данным Минобороны, минувшей ночью средства ПВО отразили атаку 53 украинских БПЛА самолетного типа.

