Гусев: Три БПЛА уничтожили над двумя районами Воронежской области ночью

Силы ПВО отразили атаку трех беспилотников в ночь на 15 августа, сообщил губернатор Александр Гусев.
Беспилотники были ликвидированы над двумя районами, уточнил глава региона. Пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА отменена в 6:53 15 августа.
По данным Минобороны, минувшей ночью средства ПВО отразили атаку 53 украинских БПЛА самолетного типа.
