NI: США впервые за 25 лет вывели «судно для военных операций» на Аляске

Береговая охрана США впервые за 25 лет ввела в эксплуатацию на Аляске судно, которое «может иметь решающее значение для военных операций США в арктическом регионе», пишет The National Interest.
Уточняется, что это — полярный ледокол Storis.
«Storis добавляет жизненно важные возможности полярному ледокольному флоту США в критический момент, когда наши противники расширяют свою деятельность в водах США и вблизи них», — заявил комендант береговой охраны адмирал Кевин Ландей.
По его словам, судно приобретено декабре 2024 года, первую половину 2025 года оно модифицировалось.
Ландей добавил, что ледокол расширит «оперативное присутствие Америки в Арктике».
Автор материала подчеркивает, что военно-морской флот США не имел ледоколов и полагался на береговую охрану, в то время как у России на вооружении находятся десятки ледоколов, некоторые из которых оснащены атомными силовыми установками и оружием.
Даже Китай, не имеющий территорий за Полярным кругом, причислил себя к «околоарктической державе» и строит полярный флот, говорится в публикации.
