В приграничных с Волгоградской областью регионах сбили 17 БПЛА

В России отразили ночную атаку беспилотников.

В ночь с 14 на 15 августа средства ПВО перехватили и нейтрализовали 53 беспилотных летательных аппарата над субъектами РФ. 17 из них были уничтожены в регионах, которые граничат с Волгоградской областью.

По данным в официальном телеграм-канале Министерства обороны РФ, 11 беспилотников сбили в Ростовской области, 4 — в Воронежской, по одному — в Саратовской области и Республики Калмыкии.

О пролете дронов над Волгоградской областью не сообщается.

Напомним, ночью в Гумраке ограничивали работу воздушной гавани. Запрет на прием и выпуск лайнеров действовал в Гумраке с 18.25 14 августа до 6.30 15 августа. В Росавиации отметили, что сейчас аэропорт обслуживает пассажиров в штатном режиме. Из-за ограничений наблюдаются массовые задержки рейсов, некоторые из них отменили.

