Над Ростовской областью сбили 11 дронов в ночь на 15 августа

Всего атака БПЛА была отражена в донском регионе в семи муниципалитетах, как рассказал глава донского региона Юрий Слюсарь.
Предварительно, никто не пострадал. Разрешения на земле были зафиксированы — несколько ландшафтных пожара и повреждения в частном доме Неклиновского района.
