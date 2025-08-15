Ричмонд
Над Ростовской областью сбили 11 дронов в ночь на 15 августа

Информацию предоставили в Минобороны РФ.

Всего атака БПЛА была отражена в донском регионе в семи муниципалитетах, как рассказал глава донского региона Юрий Слюсарь.

Предварительно, никто не пострадал. Разрешения на земле были зафиксированы — несколько ландшафтных пожара и повреждения в частном доме Неклиновского района.

