Пентагон сообщил о серьезных проблемах Украины: Patriot не может справиться с улучшенными ракетами РФ

Россия улучшила маневренные возможности своих баллистических ракет, что снизило эффективность украинских ЗРК Patriot. Об серьезных проблемах Украины пишет TWZ со ссылкой на Разведывательное управление Минобороны США (DIA).
Как передает издание, на сегодняшний день Киев располагает пятью батареями Patriot, включая три от США и по одной от Румынии, Нидерландов и ФРГ. Вашингтон сейчас работает над предоставлением дополнительных батарей.
Отмечается, что Patriot — единственная надежная система защиты Украины от баллистических ракет. Однако теперь российские ракеты могут изменять траекторию, что усложняет их перехват.
В отчете DIA не уточняется, какие именно типы ракет вызывают проблемы, однако официальные лица упоминали российские «Искандер-М» и KN-23.
Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский сам заявил о проблемах с системами ЗРК Patriot. Он обратил внимание на применение в зоне спецоперации российских авиационных бомб ФАБ-3000.