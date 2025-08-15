Ричмонд
МЧС: Отбой беспилотной опасности в Татарстане

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности, который действовал с 06:15. В 10:14 по московскому времени МЧС России сообщило об отмене режима через свое приложение.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” снят», — сообщается в официальном приложении.

Отметим, что 14 августа подобные меры были введены в 05:31. Однако уже через два часа, в 07:37, режим был снят.