МЧС: Отбой беспилотной опасности в Татарстане

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” снят», — сообщается в официальном приложении.
Отметим, что 14 августа подобные меры были введены в 05:31. Однако уже через два часа, в 07:37, режим был снят.
В Татарстане сняли режим беспилотной опасности, который действовал с 06:15. В 10:14 по московскому времени МЧС России сообщило об отмене режима через свое приложение.
