В Неклиновском районе после атаки беспилотников ввели режим ЧС

В результате падения БПЛА в одном из домов села Николаевка зафиксировали повреждения стены.
На местах работают специалисты экстренных служб, к работе приступила комиссия по оценке ущерба.
