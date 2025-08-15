В Ростовской области утвердили новую меру поддержки для вдов бойцов СВО

Добавим, на Дону сейчас действует комплекс льгот для участников СВО и их родных. Это компенсация расходов при оплате ЖКУ и газификации, освобождение от транспортного и земельного налога. С 2025 года все выплаты можно оформить через МФЦ по принципу «одного окна». Этот пилотный проект уже внедряют в 11 регионах России.