В Ростовской области утвердили новую меру поддержки для вдов бойцов СВО

Вдовы участников СВО на Дону получат компенсацию при обучении вождению.

Источник: сайт правительства Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил новую меру поддержки для вдов участников СВО. Теперь женщины смогут получать компенсацию половины расходов при обучении вождению. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Поддержка была назначена после того, как к Юрию Слюсарю обратились вдовы, оставшиеся с маленькими детьми. Женщины попросили помочь с оплатой водительских курсов, пояснив, что права им нужны для того, чтобы возить детей в больницы и школы, а также решать повседневные задачи. Врио главы регион поддержал идею и поручил министерству труда сделать все необходимые расчеты.

Согласно документу, компенсация расходов предполагается в рамках основных программ обучения на категорию «B». Льготой могут воспользоваться вдовы бойцов СВО, заключившие договор с автошколой не ранее 24 февраля 2022 года.

Ранее в регионе, также по итогам единого дня приема участников СВО и членов их семей, были приняты и другие дополнительные меры поддержки. В частности, ввели льготное протезирование зубов для военнослужащих.

Добавим, на Дону сейчас действует комплекс льгот для участников СВО и их родных. Это компенсация расходов при оплате ЖКУ и газификации, освобождение от транспортного и земельного налога. С 2025 года все выплаты можно оформить через МФЦ по принципу «одного окна». Этот пилотный проект уже внедряют в 11 регионах России.